Jamel L. ‘mede om kosten’ niet naar tbs-kliniek Nederland, minister start onderzoek naar zijn verleden

Jamel L., de man die ervan wordt verdacht dinsdag een supermarktmedewerkster te hebben doodgestoken in het centrum van Den Haag, werd mede vanwege de kosten niet in een tbs-kliniek in Nederland opgenomen. Dit blijkt uit stukken van de rechtbank op Curaçao waar het ANP over beschikt. De man kreeg op Curaçao in 2018 tbs opgelegd in een strafzaak, maar op het eiland waren er amper behandelmogelijkheden voor de man, die als een ernstig gevaar werd gezien.

L. stond in 2018 terecht voor onder meer vernieling en bedreiging. In de stukken staat dat is geconstateerd dat Curaçao niet beschikt over een geschikte inrichting voor hem en dat behandeling van L. in een tbs-kliniek in Nederland ‘mede in verband met de daaraan verbonden kosten’ onmogelijk is gebleken. Nederland kan een tbs-behandeling overnemen die door rechters op Curaçao is opgelegd.

De man kwam hierop terecht op een afdeling voor gedetineerden met psychische klachten waar hij medicatie kreeg en ‘regelmatig contact had’ met een psychiater. Maar, zo valt te lezen, L. bleef het grootste gedeelte van de dag in zijn cel. Arbeid was niet mogelijk en er waren ook geen mogelijkheden tot resocialisatie. L. gaf zelf aan dat hij in feite een ‘kale gevangenisstraf; aan het uitzitten was.

Recidiveniveau afgenomen

In april 2020 vroeg de officier van justitie op Curaçao om zijn tbs te verlengen. De man zat toen nog steeds op de afdeling voor gedetineerden met psychische klachten, en niet in een gespecialiseerde kliniek. Zijn problematiek werd door een arts omschreven als een schizo-affectieve stoornis, paranoïde- en grootheidswanen, een gebrekkige impulsbeheersing en dreigend en agressief gedrag. Toch wordt in de stukken genoemd dat ‘in de afgelopen twee jaar’ het recidiverisico is afgenomen en dat er een duidelijke verbetering in zijn psychische toestand is te zien. De rechtbank besloot de tbs te verlengen.

Later dat jaar, namelijk met ingang van 1 augustus 2020, werd de tbs van L. onder voorwaarden beëindigd. Zo moet hij wel aanwijzingen van zijn behandelaars opvolgen en vierwekelijkse injecties met medicatie krijgen. De rechtbank in Curaçao laat weten dat er daarna geen verlengingsaanvraag van de tbs meer is ingediend.

Pieter Baan Centrum

Op enig moment is L., die al eerder in Nederland verbleef en daar in aanraking met justitie kwam, weer naar Nederland gekomen. Het Openbaar Ministerie zei dat de man sinds september 2022 in verschillende regio’s is opgepakt. Op 9 juni werd hij door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld voor bedreiging. Het OM had in die zaak verzocht dat hij opgenomen zou worden in het Pieter Baan Centrum, maar dat verzoek wees de rechtbank af. Hij kreeg uiteindelijk een straf die gelijkstond aan zijn voorarrest en hoefde dus niet weer de cel in. Een woordvoerder van de rechtbank meldde donderdag dat de rechters niet op de hoogte waren van de tbs die de man op Curaçao opgelegd kreeg. En ook niet van een eerdere veroordeling in Engeland.

De man stond donderdag voor de rechter-commissaris, die zijn voorarrest met twee weken verlengde. Hij wordt verdacht van moord dan wel doodslag.

Onderzoek minister Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) laat onderzoeken hoe er in het verleden (strafrechtelijk) is omgegaan met de verdachte van een dodelijke steekpartij in een supermarkt in Den Haag deze week. De verdachte, Jamel L., kreeg eerder in Curaçao een tbs-maatregel opgelegd, maar het is niet duidelijk of en hoe dat daar is uitgevoerd, schrijft Weerwind in een Kamerbrief. Hij zegt daarin “diep geschokt” te zijn door de gebeurtenis dinsdag in Den Haag, waarbij een medewerkster om het leven kwam, en mee te leven met de nabestaanden. De minister bevestigt dat zijn voorganger Sander Dekker in 2018 een verzoek heeft afgewezen om de tbs-maatregel over te nemen van Curaçao. Hij schrijft dat “Curaçao geen tbs-systeem kent zoals wij deze in Nederland kennen”. Weerwind gaat niet dieper in op de reden van de weigering. Maar uit stukken van de rechtbank op Curaçao, waar het ANP over beschikt, blijkt dat Nederland L. niet opnam in een tbs-kliniek vanwege de kosten. Weerwind heeft informatie over de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel opgevraagd bij de Curaçaose overheid. L. is meerdere keren veroordeeld wegens geweld - op Curaçao en in Engeland - en werd gezien als een ernstig gevaar. Sinds september 2022 is de verdachte in Nederland met de politie in aanraking gekomen. Dat gebeurde volgens de minister in Zeeland, de regio Rotterdam en in Den Haag vanwege nieuwe misdrijven. Het Openbaar Ministerie vervolgde hem onlangs nog om bedreiging en geweld in Rotterdam. De rechtbank sprak de man op 9 juni vrij van diefstal met geweld, waarna hij alleen voor bedreiging werd veroordeeld tot een straf die gelijk stond aan de duur van het voorarrest. Daarop kwam L. meteen vrij. “Momenteel wordt het dossier van betrokkene onderzocht. Verder is de Inspectie Justitie en Veiligheid geïnformeerd. Zij inventariseert beschikbare informatie. Op basis hiervan weegt zij of onderzoek opportuun is, ook gegeven haar mandaat”, schrijft Weerwind. “Als er lessen te trekken zijn uit een incident als deze, dan doen wij dat. Hiermee moet de kans op herhaling worden geminimaliseerd.”

