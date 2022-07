Jan (73) vond het best stil in huis nadat zijn vrouw was overleden, nu vangt hij vluchtelingen op: ‘Stikgezellig’

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, stond een heel klein dorp in Nederland dírect op om te helpen. Meer dan honderd vluchtelingen werden in mum van tijd opgevangen, allemaal bij mensen thuis. Zonder hulp van de overheid. Weduwnaar Jan Bouter (73) bood Lisa, Ina en Sasha een warm thuis. ,,Toen mijn vrouw overleed was het soms best stil in huis. Nu is het stikgezellig.”

Het was landelijk nieuws. Donderdag 24 februari sloeg Russische president Poetin zijn tentakels uit over Oekraïne. En drie dagen later sliepen de eerste oorlogsvluchtelingen al bij mensen thuis in het kleine dorp Nieuw-Lekkerland, onder de rook van Rotterdam.

Terwijl heel Nederland zich nog afvroeg hóe de massale opvang van Oekraïners te moeten organiseren, was dit dorp al begonnen aan een gigantische hulpoperatie, die groter werd dat ze ooit hadden kunnen bevroeden. Allemaal gedreven door vrij onervaren vrijwilligers. Op een laptopje, aan de keukentafel. ,,Toen de eerste bus arriveerde, sprong ik op de fiets en riep ik: mama is zo terug! Maar mama was niet zo terug.”

Het was een onbedoeld gekkenhuis. Want ja, ze hadden weliswaar al 25 jaar lang een uitwisselingsproject met een school uit de Oekraïense stad Zhytomir. Ze waren gewend elke twee jaar scholieren in het dorp te hebben. Dat draaiboek lag al klaar - de kinderen zouden dit jaar ook weer komen. Maar toen de oorlog plotseling uitbrak, kwam alles in een stroomversnelling. ,,Hele gezinnen vroegen: mogen we bij jullie komen? Is er plek voor ons in Nieuw-Lekkerland?” zegt Carolien Buis (40), van stichting Christian Children Relief (CCR).

En dat was er wel. Dachten ze. Hoopten ze. Een beladen overleg volgde. En een oproep vanaf de preekstoel in twee kerken in het dorp: ,,Als er mensen zijn die hun huis willen openstellen voor Oekraïense vluchtelingen, kunnen ze bellen. Naar mij”, zegt Carolien. ,,Ik dacht: ik doe dat wel even. Nou, dat heb ik geweten. Mijn telefoon ontplofte zowat, mijn mailbox ook. Het was gigantisch. En we hadden als stichting helemaal geen ervaring met dit soort opvang.”

Meer dan honderd vluchtelingen zochten onderdak in Nieuw-Lekkerland, tientallen gezinnen uit dat dorp meldden zich aan.

Volledig scherm Carolien Buis (40) en Leen Breedveld (67) van stichting Christian Children Relief (CCR) © Frank de Roo

En daar zat Carolien dan, aan haar keukentafel. Voor haar gezin had ze bijna geen tijd meer. Te veel vragen moesten beantwoord worden. En snel. Want het is een noodsituatie. Die zij samen met Leen Breedveld (67), Jan van de Vreede (66) en Hetty den Ouden (61) moest ondervangen. ,,Hoe komen die mensen in Nederland? Waar gaan ze slapen? Hoe koppelen we gastgezinnen en vluchtelingen aan elkaar? We moesten roeien met de riemen die we hadden, we probeerden het, maar of het professioneel was?”

Het hele dorp rukte uit om mee te helpen. Iedereen wilde wat doen. ,,Mensen stonden hier in het begin aan de deur met bonken kaas, hamburgers. Fruit. Een marktkoopman ging gratis 20 liter borsjtsj maken, een ander gaf gratis vis. Er werd massaal geld gestort op het noodfonds dat we hadden opgezet.”

,,Op een gegeven moment schreef ik in de groepsapp van de CCR: er zijn er nu 60 geplaatst en er zijn er nog 65 onderweg. Als ik dat nu teruglees denk ik: he? Waar was mijn gezin toen? Hoe heb ik dat gedaan? Het was echt topsport.”

Hoe druk het ook was, Carolien besloot ondertussen óók nog zelf een Oekraïens gezin op te vangen in haar huis. Een moeder met dochter van 16, met twee katten en een hondje. ,,De tiener was zes jaar geleden tijdens een uitwisselingsproject al twee weken bij ons in huis geweest. Die kenden we al. Hadden we al die tijd contact mee gehouden. Dus ja, dan is die keuze snel gemaakt. Natúúrlijk doen we dat.”

‘Het is zo triest allemaal’

Een van de vele mensen die hun huis ook openstelden, was de 73-jarige Jan Bouter. ,,Ik woon hier alleen, mijn vrouw is vlak voor corona overleden. En ik dacht: wat moet ik met zo’n huis? Bovendien was het hier vaak best wel stil. Natuurlijk werd ik vaak bezocht door mijn kinderen. Maar als iedereen weggaat, ben je toch alleen. ’s Avonds bijvoorbeeld.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Jan Bouter (73) uit Nieuw-Lekkerland, samen met Ina (43), Lisa (20) en Sasha (13) uit Oekraïne. © Frank de Roo

Dus Jan aarzelde niet lang. ,,Ik dacht: ik zie wel wat er op me af komt.” Wat er op hem afkwam, of eigenlijk wíe, waren de uitgeputte Ina (43), Lisa (20) en Sasha (13) uit Charkov. Ze hadden een reis van acht dagen achter de rug toen ze ’s avonds laat aankwamen in zijn huis. ,,Ik had van tevoren geen idee wie er kwam. Maar ik heb het goed getroffen. Het is zelfs erg gezellig.”

Ook na vier maanden is het nog gezellig. ,,Ik zei vanaf het begin: jullie mogen gewoon mijn huis gebruiken alsof het jullie eigen huis is. En dat doen ze ook. Soms kom ik hier aan en zit het vol met mensen. Ik vind dat niet erg. Ina kookt, Lisa ook. En ik en Sasha eten het op, toch Sasha?” Jan lacht. De 14-jarige Oekraïense knul wrijft over zijn buik en zegt dan in bijna vloeiend Nederlands: ,,Willen jullie nog koffie? Met melk? Ik ga het maken.”

Alsof het nooit anders is geweest, zo zit Jan met het gezin - de man is nog in Oekraïne - aan zijn tuintafel. Er worden grapjes gemaakt, er wordt gelachen. Lisa geeft Jan een dikke knuffel. ,,Dit is een lieve meid hoor”, zegt Jan. ,,Hun situatie is zo moeilijk. Het is zo triest allemaal. Ze mogen hier zo lang blijven als ze willen. Ik vind het stikgezellig. Ik zal ze best missen als ze weggaan, als ik eerlijk ben.”

Het Oekraïense gezin is vooral dankbaar. ,,Jan is als familie geworden en we zijn compleet verbaasd dat een complete vreemde ons zo heeft opgenomen. Niets is te veel”, zegt Ina. Tiener Sasha vult aan: ,,Jan is een mooie man!”

Niet overal vlekkeloos

Het is een mooi succesverhaal over de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij mensen thuis. Zo zijn er zo veel. Heel veel. Zoals die van de opvang bij Leen (67): ,,Wij hebben een schooljuffrouw in huis gehad, van 55 jaar. Die hadden we in 2008 ook al in huis vanwege het uitwisselingsproject en daar hadden we goed contact mee. Ze is nu tijdelijk bij haar dochter in Zwitserland, maar in september komt ze weer bij ons wonen, dan gaat ze hier weer lesgeven.”

Volledig scherm Gevluchte kinderen uit Oekraïne krijgen Nederlandse taal les op basisschool De Wegwijzer in Nieuw-Lekkerland. © ANP

De piek in Nieuw-Lekkerland was in de maand april. ,,Toen waren er echt heel veel, 140 vluchtelingen.” Maar ook nu nog geldt: waar je ook komt in het dorp, in welke straat je je ook bevindt, de kans is groot dat je een Oekraïense vluchteling tegenkomt. ,,Je ziet ze overal. In de supermarkt, veel vrouwen lopen met tassen over straat. Of gaan op de fiets. Je pikt ze er toch uit. Je hebt hier twee wijken, de Middelweg en de Dorpslaan, en op dat pad daartussen kom je altijd Oekraïners tegen”, zegt Leen.

,,Dat is nog steeds. Al is inmiddels een deel alweer terug naar huis, of door naar een andere locatie. Niet alle gastgezinnen houden het langer vol dan een paar maanden. En dat is ook niet gek, toch?”

Ook Carolien zelf vond het na 3,5 maand genoeg: het gezin dat ze opving moest plaatsmaken. ,,Dat was niet makkelijk hoor, die beslissing. Het waren nette mensen, als ze in de badkamer waren geweest zag je niet dat ze gedoucht hadden. Ze waren bovendien heel stil en lieten niks rondslingeren. Maar ja, je hebt wel een andere cultuur en taal in je huis.”

,,Het was vooral voor de moeder van het vluchtelingengezin een hele cultuurschok, zij was nog nooit buiten Oekraïne geweest. Ze was lief, maar heel introvert. En ik maak zelf graag contact mensen en ben druk. Als het spannend was in hun thuisstad, werd moeder heel stil, afwezig. Ze sprak bijna niet. Ze had verdriet, maar uitte dit niet. Ik vond dat heel moeilijk, want ik wilde er graag voor haar zijn. Dat kon best wat spanning geven bij mij, dat gevoel van machteloosheid. Dat ze de deur dichthield. Kwam nog eens bij dat ons huis niet héél groot is, en ze namen hun huisdieren mee. Het hondje blafte heel veel.”

Carolien heeft naast een tienerdochter (Hannah) ook een pleegzoontje van 3,5 jaar. En die raakte ‘overprikkeld’. ,,Ik moest een keuze maken, voor mijn pleegkind. Ik heb het huilend gezegd, ik voelde me zo egoïstisch. Ik neem het besluit in vrede en jullie zitten in oorlog, zei ik. Maar moeder vatte het goed en empathisch op gelukkig.”

Hakken in het zand

Carolien, Leen, Jan en Hetty organiseerden samenkomsten voor gastgezinnen, waar ze even hun ei kwijt konden over de kersverse (en wildvreemde) families in huis. Ze zorgden voor begeleiding, een luisterend oor. Hielpen onderwijs voor de kinderen te organiseren, bemiddelen tussen gastgezinnen en hun vluchtelingen in huis. Hielden overal een vinger aan de pols. En zorgden ervoor dat als gastgezinnen vermoeid waren, de vluchtelingen naar een andere plek konden verhuizen. ,,We werden eigenlijk ook een soort hulplijn, als iemand vragen had belden ze altijd naar ons”, zegt Leen.

,,Ja, dat was heel druk. En nog steeds zijn we er uren per week mee bezig. Vanaf 24 februari is niks meer hetzelfde. Gelukkig ben ik gepensioneerd. Maar dit was wel een slijtageslag voor mijn vrouw. Ik doe het met hart en ziel, zij merkt dat het ten koste gaat van onze relatie. Daar krijg ik nu gelukkig weer wat meer tijd voor. Hoop ik.”

Ze kregen na een poosje wel een beetje bijstand van de gemeente. Al viel dat de eerste tijd nog vies tegen. ,,We kregen te horen van een ambtenaar van de gemeente Molenlanden: jullie kunnen dit wel gaan doen, maar jullie zijn zelf verantwoordelijk. Ze staken hun hakken een beetje in het zand. Dat was wrang, natuurlijk. Maar inmiddels zijn we wel dankbaar voor de hulp van de gemeente. Het hielp dat we regelmatig samenkwamen met de burgemeester, die zei ook trots te zijn op ons.”

Volledig scherm Gevluchte kinderen uit Oekraïne krijgen Nederlandse taal les op basisschool De Wegwijzer. © ANP / ANP

Carolien, Leen, Jan en Hetty hebben dan ook héél hard gewerkt. ,,We waren ook achterwacht voor gastgezinnen. Waar mensen met elkaar wonen, met verschillende culturen, geeft dat wel eens problemen ook. Dus als er spanningen waren...”, zegt Leen. ,,Dan werden wij gebeld.”

Dat had allerlei redenen. ,,Heeft ook alles te maken met je verwachtingspatroon. Sommige gastgezinnen liepen er tegenaan dat ze de dankbaarheid die ze verwachtten te ontvangen, niet kregen. Of vielen over klachten van hun gasten dat bijvoorbeeld het brood niet lekker is. Of als ze met hun eigen potje kwark aankwamen. Is mijn yoghurt dan niet goed genoeg? Vroeg iemand zich af. Komt ook door de taalbarrière, miscommunicaties liggen dan op de loer. Het zijn vaak kleine dingen, die hoog op kunnen lopen.”

Behoefte aan rust

Het trio gaat voorlopig onverminderd hard door. ,,Al hebben we wel het gevoel dat we wat meer lucht hebben nu”, zegt Leen.

Carolien: ,,Ja, ik voel me soms net een mol die net weer uit zijn holletje komt. Zo van: hallo hier ben ik weer.”

Leen: ,,Mocht het nu opnieuw exploderen in Rusland, dan hebben we elkaar wel alvast aangekeken van: wat kunnen we nu nog bieden? Veel gastgezinnen hebben momenteel vooral behoefte weer wat adem te halen. En wij eigenlijk ook wel.”

Samen stellen ze vast: ,,We hebben geen antwoord op de vraag of God oorlog wil. Maar we kunnen wel zien dat er een soort sturende leiding is. Die ons heeft geholpen bij dit alles. Om alles op zijn plaats te laten komen. Zonder Hem hadden we dit niet kunnen doen.”

