Jan-Kees werd 18 toen zijn stad werd bevrijd: ‘Een mooier cadeau bestaat niet’

Coronavirus LIVE | Helft Europese landen versoepelt maatrege­len, genoeg mondkapjes voor Nederland­se zorg

13:00 Bijna de helft van de landen in Europa heeft zijn strikte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus ondertussen weer versoepeld. In Europa kondigden 44 landen een gedeeltelijk of volledig uitgaansverbod af. Van deze landen zijn er 21 inmiddels begonnen met het versoepelen van sommige maatregelen. Nog eens 11 landen, zoals België, willen dit de komende dagen doen. De WHO waarschuwt niet achterover te leunen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van de laatste corona-ontwikkelingen. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.