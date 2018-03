Jan Terlouw: ‘Met 86 ben ik een zeer oude man, maar er mankeert me niks’

De natuur, die is hier: rond de vrijstaande woning van Jan Terlouw op de grens van Gelderland en Overijssel - en nee, er bungelt geen touwtje uit de brievenbus. In de verte glinstert het water van de IJssel in de winterzon. De wind speelt met de enkele blaadjes die nog aan de hoge bomen hangen. Op het land rond zijn huis, tussen Twello en Deventer, houdt de schrijver/wetenschapper/politicus koeien, kippen en schapen.

Vanuit de keuken brengt Terlouw (86) een dienblad met koffie, kopjes en koeken mee naar de woonkamer. Blik naar buiten: ,,Ik heb drie koeien en ik denk dat ze allemaal drachtig zijn. Dus ik verwacht over niet al te lange tijd kalveren.’’

Om maar direct door de mand te vallen als stadsjongen: hoe merkt u dat?

Minzame lach: ,,Om te beginnen had ik een tijdje een stier rondlopen. De koeien worden wollig als ze een eisprong hebben, maar sinds een tijdje zie ik dat niet meer. Ze werden dikker, dat ook. Maar ik zie het vooral aan hun uiers, die groeien. En dan duurt het meestal niet zo lang meer.’’

De natuur heeft altijd een prominente rol gespeeld in Terlouws leven. Mooi en eervol vond hij het, dat de CPNB - de stichting die de Boekenweek organiseert - juist hem vroeg een essay over de natuur te schrijven.

U adviseert uw lezers: hou een kip. Dat klinkt bijna als een levenswijsheid.

,,Mijn vader deed het al: een kip op eieren zetten. Na drie weken komen die uit en dat is zoiets moois. Opeens zijn daar tien kuikentjes, ze worden allemaal op één dag geboren. Hoe klein ze ook zijn, ze beginnen meteen te lopen. En die kip is enorm zorgzaam. Ze probeert niet op ze te trappen, voert ze kruimeltjes. Dat is op een filmpje al mooi, maar in het echt waanzinnig bijzonder. Als je dat soort dingen beleeft, van heel dichtbij, dan krijg je een band met de natuur.’’

U schrijft ook: ‘De Darwinistische driften, nú eten, nú voor ons kind zorgen, zijn zo sterk’.

,,Mensen zijn aan de ene kant vreselijke wezens en aan de andere kant prachtig. Als je een kind krijgt, heb je er alles voor over. Alles. Als het voor de gezondheid van het kind beter is om naar Amerika te verhuizen, dan doe je dat. Maar iets doen voor het leven van datzelfde kind over dertig jaar, dat doen we niet. Dat zijn de driften die Darwin beschrijft. Nú eten, nú voortplanten. Wij zouden met onze hersens beter moeten weten, maar onze gevoelens, onze emoties, kunnen daar niet mee omgaan. Die redeneren nog altijd zoals de andere dieren: het gaat om nú. We moeten echt onze hersens gebruiken, maar er gaapt zo’n kloof tussen onze hersens en onze gevoelens.’’

Wie moet het voortouw nemen, in het gebruik van de hersens?

Afgemeten: ,,Nou, iedereen.’’ Dan: ,,De politici moeten de leiding nemen, daar zijn ze voor. Ik weet ook wel dat de politiek het niet kan als de mensen niet willen. En de mensen kunnen het niet willen, als ze het niet weten. Dus hebben wij allen een taak om te zorgen dat de mensen het weten. Dan zullen ze het willen en kan de politiek het doen.’’

U schrijft dat u graag en vaak met jongeren praat. Waar komt u die tegen?

,,Ik hou tal van lezingen en ontmoet ze daar. Overmorgen vergaderen de Jonge Democraten in Hengelo, daar ga ik dan naartoe. Iets vertellen.’’

Wat dan?

,,O, daar moet ik nog over nadenken. Dat is pas over twee dagen. Mijn leven zit zo in elkaar dat ik nu alleen maar kan denken aan wat ik morgen moet doen. Gisteren was ik in Maastricht, eergisteren stond ik in het De La Mar-theater in Amsterdam. Daar gaf ik een theatercollege, in de kleine zaal hoor. Daar sprak ik een uur over het belang van lezen, het belang van het verhaal en waar wij het nu over hebben: wat doen we de planeet aan? En daarna hebben we nog zo'n drie kwartier met de zaal gediscussieerd. Jong en oud willen dit horen. Dat is toch bemoedigend, dat mensen erop afkomen en er nog voor betalen ook?''



U bent een druk man. Al die optredens en dan ook nog het werk op het land hier.

,,Dat valt wel mee. De zwaarste dingen doe ik niet meer zelf, daar krijg ik hulp bij. Zo komen mijn zoon en schoondochter elk weekend de stal schoonmaken.’’



Ik hoorde dat u zelf nog in de weer bent met hooibalen.

,,Dat is goed voor me! Fysieke inspanning, je lijf gebruiken. Ik ben natuurlijk een zeer oude man, maar er mankeert me niks. Tja, ik sta stijf op, maar dat is het wel, geloof ik. Ik heb nog geen nacht in een ziekenhuis gelegen. Wie kan dat zeggen, op z’n 86ste? Ik vind het wonderbaarlijk. Ik ben gezegend met een sterk, gezond lichaam. Dat is gewoon genade hoor, daar zit geen enkele verdienste bij. Nou ja, ik heb een beetje verstandig geleefd, veel aan sport gedaan. Maar ik drink wel m’n borreltje.’’

Elke dag?

,,Meestal ’s avonds rond een uur of 10, als ik niet meer hoef te werken, dan drink ik een slokje. Jonge jenever bijvoorbeeld, maar met mate.’’

Eén borreltje op een dag mag.

,,Het zijn er ook weleens twee. Maar ik wil overdag niet drinken. Want ik merk: je wordt er zo moe van, daar heb ik geen zin in.’’

Gisteren Maastricht. Eergisteren Amsterdam. Overmorgen Hengelo. Vandaag praat u hier met mij, straks komt er een fotograaf. Waarom doet u nog zo veel?

,,Weet je, ik heb een fantastisch mooi leven gehad. Ik heb gestudeerd aan een fantastische universiteit, ik heb elf jaar in het buitenland gewerkt en heb in die tijd naar Nederland kunnen kijken. Ik heb vier gezonde, prachtige kinderen. Ik heb heel lang een fantastische vrouw gehad. En door allerlei toevallige ontwikkelingen ben ik wetenschapper én politicus geweest. Tot mijn grote verrassing ben ik ook nog schrijver geworden. Dat zat er helemaal niet in, maar door de verhalen op te schrijven die ik aan de kinderen vertelde, ben ik het geworden. Dat hoor ik toch allemaal te gebruiken, in deze tijd die het nodig heeft dat de mensen wordt verteld wat er aan de hand is? Dat is een soort plichtsbesef, maar het valt me niet zwaar. Ik doe het graag.’’

Hier spreekt ook de domineeszoon.

,,Een beetje een prediker, ja. Lange tijd voelde ik me óf wetenschapper, óf politicus, óf schrijver. Maar de laatste 25 jaar heb ik minder officiële functies gekregen en denk ik weleens: wat ben ik nu eigenlijk? Ik voel me een staatsburger, met verantwoordelijkheidsbesef door wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik heb kennis, ik weet de weg in Nederland. Nou, ik vind dat ik dat moet gebruiken.’’

Heeft u haast, om bepaalde zaken nog duidelijk te maken?

,,Nee, ik doe zo’n beetje wat ik kan. Ik vind mezelf ook niet geweldig, dat ik het allemaal doe. Ik wil gewoon wat te doen hebben en ik vind dit nuttig en nodig.’’

U leest veel, vermoed ik door de vele boeken die hier liggen. Kijkt u ook weleens naar Netflix?

,,Na tienen, met mijn borreltje, als ik geen zin heb in Jinek, dan kijk ik af en toe naar Designated Survivor. Dat is nu op, die heb ik afgekeken. Maar het begint binnenkort weer, meen ik. Het is een beetje braaf, maar ik vind het interessant.’’

Die serie draait om een Amerikaans kabinetslid dat plots president wordt als al zijn collega’s omkomen bij een aanslag. Denkt u dan ergens: het had zo kunnen gaan toen ik bewindspersoon was?

,,Dat niet direct. Die man is zo nobel, hij bedrijft de politiek nog zoals het hoort, omdat hij een beetje op de achtergrond bleef en niet midden in het gewoel stond. Dan denk ik wel: wat zou het mooi zijn als we zouden worden geregeerd door zulke politici. Maar realistisch is dat niet.’’

Was u zelf een politicus-zoals-het-hoorde?

,,Ik heb heel erg weinig gelogen in de politiek. Maar dingen niet zeggen, dat is weer wat anders, hè. Dat je denkt: dit hou ik maar even voor me.’’

Mag dat?

,,In de politiek moet het! Het is schipperen. Ik ben van de wetenschap naar de politiek gegaan en dat is een grote stap. In de wetenschap zoek je naar de waarheid, daar wil je telkens een stap dichterbij komen. Als politicus zoek je naar het haalbare en dat is heel wat anders.’’



Terlouw klapt in zijn handen. ,,Zeg, zullen we het nog even hebben over lezen en verhalen vertellen? We zitten hier toch voor de Boekenweek? Ik heb in het De La Mar nog gezegd hoe functioneel het verhaal is in de opvoeding van een kind. Als een kind iets doet dat niet mag, dan kun je ’t straffen. Maar je kunt een kind beter met een spannend verhaal vertellen waarom het fout is wat hij of zij doet. Kijk, kinderen hebben dezelfde emoties als volwassenen, ze voelen alles net als wij. Ze hebben alleen nog geen grote woordenschat waarmee ze hun gevoelens kunnen uitdrukken. Daar moeten wij ze bij helpen. Door verhalen te vertellen. Ik heb de kinderen tien jaar lang voor het slapengaan een verhaal verteld. Mijn fantasie is daardoor enorm gegroeid. Ik heb het vaak gebruikt als opvoedmiddel. Je kunt ook het wereldnieuws trachten uit te leggen met verzonnen verhalen.’’

Helpt u deze vader van drie jonge kinderen eens op weg; wat vertel ik ze na weer een aanslag in Parijs, Brussel of Barcelona?

,,Vertel een verhaal over iemand die onder verkeerde invloed komt van een bende. Geef hem een naam hè, die jongen, dat is heel belangrijk. Geef hem een persoonlijkheid waardoor je meeleeft. Hij wordt meegenomen door de bende, krijgt een geweer en schiet per ongeluk iemand in zijn been. Later komt hij die persoon weer tegen en dan denkt hij: wat heb ik toch gedaan? En vraag je kinderen dan: hoe schuldig is hij eigenlijk? Is dat nu zijn eigen schuld, had hij beter moeten weten? Of is het de schuld van de bende? En als je het verhaal hebt verteld, kun je zeggen: jongens, dit gebeurt in het echt ook. Want wat er vandaag weer op het nieuws is... Dan gaan de kinderen meedenken en meepraten.’’

Uw vier kinderen werden in een periode van vijf jaar geboren. De laatste jaren durven jonge ouders te klagen over de zwaarte van het ouderschap. Ervoer u het ook als intensief?

,,In die tijd bleef mijn vrouw nog gewoon thuis, hè. Zij zorgde overdag voor de kinderen, ik deed de oudsten ’s avonds in bad, zij de kleintjes. Ik vertelde dus elke avond een verhaal. En in het weekeinde bemoeide ik me met ze. Dat was toen het normale patroon. Mijn vrouw zal het wel zwaar hebben gehad, maar ze deed het met enorme toewijding.’’



Nu moet je allebei werken om een goed leven te hebben, hè. Wij verlangden vroeger ook iets minder, we hoefden niet twee keer per jaar naar Torremolinos. Wij gingen tien dagen kamperen in Noord-Italië. Dat is goed genoeg hoor.’’

Hebben jullie er ooit aan gedacht de rollen te wisselen: u bij de kinderen, uw vrouw aan het werk?

,,Nee, dat gebeurde niet in die tijd. Mijn vrouw zei een keer, lang geleden: zou je liever willen dat ik zou werken en jij niet? Nee, zei ik. Oké, reageerde zij, dan zal ik ook geen wroeging meer hebben dat ik jouw geld uitgeef. Dat heeft ze ook nooit gehad. En dat is een goede houding.’’

U heeft niet het gevoel dat u veel van het opgroeien van uw kinderen heeft gemist?

,,Nee. Want ik deed veel met ze door die verhalen te vertellen en in het weekend en in de vakantie was ik er ook. Ik heb een fantastische band met alle kinderen. Ik zie ze elk ogenblik. Zeker sinds mijn vrouw dood is.’’



Terlouw ontmoette zijn Alexandra toen ze allebei wis- en natuurkunde studeerden aan de Universiteit Utrecht. ,,Ze was 17, eerstejaars en ik vierdejaars. Het was onmiddellijk raak. Zij heeft direct verklaard: van jou hou ik, punt. Zij was daar zeer zelfverzekerd over. En ze is nooit opgehouden van me te houden. Nou, dat is toch ontzettend mooi, niet?’’

Volledig scherm Portretserie Jan Terlouw voor de boekenspecial van AD Magazine. © Jeroen Hofman Na ruim zestig jaar huwelijk, overleed Alexandra vorig jaar augustus. ,,In drie dagen was ze weg. We maakten ons al een tijdje ongerust over haar. Ze begon slecht te lopen, door aderverkalking. En ze at slecht. In het ziekenhuis vonden ze niets ernstigs.



We zouden naar Jeruzalem reizen, waar familie woont. Omdat ze niet meer zo ver kon lopen, had ze een stepje gekocht. Ze was in de bijkeuken even aan het oefenen met de step, en toen is ze kennelijk gevallen. Ze riep nog hard naar me. Ik vond haar met een bloeden-de wond. Op een stoeltje, buiten bewustzijn.



In het ziekenhuis bleek dat alles was verkalkt, ook haar slagaders. Ze kon niet overleven. Elke infectie zou haar fataal zijn geworden, werd gezegd.’’

Is ze in het ziekenhuis nog bij bewustzijn geweest?

,,Ja. Ik kon moeilijk met haar praten, maar ze was nog wel bij. Ze wilde ook nog dat ik haar voorlas, daar was ze altijd dol op. Op haar verzoek las ik haar voor het ongelukje thuis al voor uit Oosterschelde Windkracht 10, dus dat heb ik meegenomen naar het ziekenhuis en daar las ik haar af en toe een stukje uit voor.’’



Ik geloof niet dat ze wist dat ze doodging. Want ze zei in het ziekenhuis nog: Jan, de koeien niet wegdoen. Ik heb namelijk acht jaar geleden, toen ze een hartoperatie onderging, de koeien weggedaan omdat ik ze niet alleen kon verzorgen. Ik begreep uit haar woorden dat ik ze niet weg mocht doen omdat ze terug zou keren. Ik zei: nee hoor, die hou ik. Dat gaat nu prima.

Ze was een heel liefdevolle vrouw en zeer energiek. Altijd ergens mee bezig, zestien uur per dag. Met een kleinkind, met het corrigeren van een boek van mij, noem maar op.



Toen ik mijn eerste boek schreef, begon ze direct commentaar te geven. En we kregen geregeld twistgesprekken over elk woordje en elk dingetje. Toen heb ik gezegd: zo doen we dat niet meer. Jij corrigeert wat je wilt en ik beslis of ik het overneem. We discussieerden er bijna nooit over. Ik beoordeelde gewoon of ik het met haar eens was, of niet.’’



Met een twinkeling in de ogen: ,,En ik was het bijna altijd met haar eens.’’

U bedankt haar nog voor haar commentaar in het voorwoord van uw essay.

,,Dit is het laatste wat ze van me heeft gelezen en gecorrigeerd. In Renesse, waar we een huisje hebben. Ze was net terug uit Zeeland, met al haar aantekeningen. En toen ging ze dood. Het is vreselijk, maar het is het leven.’’

Dat is ook de natuur?

,,Ja. We leven te lang, met allerlei kunstmatige middelen. Eigenlijk horen we dood te gaan als we een jaar of 50 zijn.’’

Dan leeft u al 36 jaar te lang.

,,Genade! Geleende tijd!’’



