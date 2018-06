Jane Goodall op de barricades voor Oostvaardersplassen

'Ik kan nauwelijks geloven dat dit gebeurt in een beschaafd land', schrijft ze. 'Dit zijn geen inheemse dieren. Ze zijn hier geïntroduceerd en achter een hek gezet. Als ze zonder voedsel komen te zitten moeten ze worden gevoerd'.



Daarnaast vindt Goodall dat er voor de lange termijn een plan moet komen om de omvang van de populatie door middel van sterilisatie in te perken. 'Er is geen excuus om door te gaan met een beleid van non-interventie als dat leidt tot gruwelijk lijden'.



Goodall was onlangs in Nederland en hoorde daar over de Oostvaardersplassen van Patrick van Veen, de man die in april 47.000 handtekeningen en een petitie aanbood aan de Tweede Kamer. Van Veen, wonend in Eijsden (Limburg) en werkzaam bij de Apenheul in Apeldoorn, is tevens voorzitter van de Jane Goodall Institute Global. ,,In die hoedanigheid spreek en zie ik haar regelmatig", zegt hij. ,,Het gaat dan niet alleen over dingen die vallen onder het instituut, maar we hebben het dan ook over wat mij en haar verder bezighoudt."