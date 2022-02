Janny (85) zit in de kou omdat verwarming kapot is: ‘Je wordt gewoon bedonderd’

Breman is niet de enige in de kou in de Damstate, een flatgebouw aan de Nieuwe Damlaan in Schiedam. In de flat, koop en huur, wonen veel senioren, maar ook gezinnetjes met jonge kinderen. Afgelopen najaar begonnen de problemen met de blokverwarming in de flat. Begin januari is die helemaal uitgevallen. Een enkele keer doet de verwarming het een paar uurtjes.