Jans tropische vogels overleven verwoestende volièrebrand niet: ‘levenswerk verloren’

Zo, en nu gaan de gordijnen dicht de rest van de dag", besluit Jan Scheffer. Het is de meest stralende dag van februari. Maar voor Jan en Carla uit Deventer heeft deze zondag al zijn glans verloren. Als ze naar buiten kijken, zien ze louter de verkoolde resten van wat ooit hun schitterende volière met meer dan 300 tropische vogels was. Afgelopen nacht verbrandden alle vogeltjes.

Jan staat het huilen nader dan het lachen. Drie decennia lang zit hij in de vogeltjes. Trekt in het tentoonstellingenseizoen van hot naar her, tot aan Beieren aan toe. Iedereen moet zijn vogeltjes zien. En de Deventenaar gooit er ook hoge ogen mee. Zijn tot volière omgebouwde schuur herbergde heel wat kampioenen.

Ongeloof

Carla was nog wakker toen de deurbel ging vannacht. ,,Ik kon niet slapen. Ik lag op de bank. En daar was de achterbuurman: 'jullie hebben brand. Ik heb de brandweer al gebeld'.” Carla is sindsdien op. Slaap hebben ze ook niet. Het ongeloof overheerst. En het paar weet eigenlijk niet waar te beginnen.

Van zijn trots, de mooie volière, is helemaal niks over. Jan Scheffer staat het huilen nader dan het lachen.

De brandweer kwam snel. Waarschijnlijk kortsluiting, is de voorlopige conclusie. Gelukkig sloegen de vlammen niet over naar het huis, waaraan de zomervolière is vastgebouwd. ,,De brandweer zegt: niet naar binnen gaan. Straks stort het in. Ik heb nog niet gekeken", zegt Jan, als hij de schade in de tuin laat zien. Voorzichtig blikt hij toch naar binnen. Hij heeft geen woorden meer als hij de zwarte broedkooien aanschouwt. De vogelliefhebber slikt. ,,Mijn levenswerk. Wat moet ik nou beginnen?”

Duiven

Het begon met opa, die bij zijn ouders introk op de Rivierenwijk toen Jan een kleine jongen was. Die wilde duiven, dus er kwamen duiven. De liefde voor de vogels groeide. En toen hij 22 jaar geleden met zijn Carla op de Vijfhoek neerstreek was er geen twijfel mogelijk: er moesten vogelhokken komen. ,,Als we om parkieten gevraagd hadden bij de woningbouw, dan had dat niet gemogen. Die maken teveel lawaai. Maar mijn vogels waren prima."

Hij had gordelgrasvinken, spitsstaartamadines, gouldamadines, roodkoppapegaaiamadines. ,,En japanse meeuwtjes. Als pleegouders. Als de dure vogels de eieren niet wilden uitbroeden, legde ik ze bij de meeuwtjes.” Minstens drie keer per dag was hij in de volière. Bouwde verwarming, airco, afzuiging. Rijdt nog vrachten terwijl hij AOW heeft, allemaal om zijn hobby te bekostigen. ,,Minstens 30.000 euro zit er in. Natuurlijk ben ik verzekerd. Maar dit krijg je nooit meer terug.” Hij bladert door de oorkondes die hij kreeg voor zijn vogels. Blikt naar de tientallen bekers in de gang. ,,Waar moet ik beginnen? Wat heb ik hier een verdriet van.”