Jarenlang proces? Nee, Openbaar Ministerie en verdachte sluiten deal in grote cokezaak

Onheilspel­len­de boodschap tussen de reclamefol­ders: ‘Gevacci­neer­den gaan verloren in de hel’

Je laten vaccineren tegen het coronavirus is een opmaat tot een ‘digitaal teken’ op je hand of hoofd, waarschuwt evangelist Jaap Dieleman in een folder die ook in Zeeland wordt verspreid. Wie het krijgt, gaat voor eeuwig verloren in de hel. Naar eigen zeggen heeft Dieleman vijf miljoen exemplaren laten maken.

7:01