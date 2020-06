Je hoefde geen fan van Halsema te zijn om tijdens het debat toch sympathie voor haar te krijgen

Leids coronavac­cin al in juli op mensen getest

20:44 Het coronavaccin dat door het bedrijf Janssen Vaccines in Leiden wordt ontwikkeld, kan nog eerder op mensen worden getest dan gedacht. De klinische tests starten al in de tweede helft van juli. Eerst sprak Janssen de verwachting uit dat er in september kon worden begonnen, later werd dat al bijgesteld naar augustus.