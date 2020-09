Je kinderen helpen bij het maken van belangrijke keuzes: zo doe je dat (en zo niet)

Dankzij dit bedrijf is het tekort aan corona­tests in één klap opgelost

4 september In Nederland dreigt een tekort aan materiaal voor coronatests. Eurofins belooft dat probleem in één klap op te lossen. Minister De Jonge en het bedrijf hebben een deal gesloten die voorziet in de verwerking van liefst 44.000 coronatests per dag, twee keer de hoeveelheid die nu in Nederland wordt afgenomen. Hoe kan dat?