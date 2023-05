Jeffrey (30) zou geen druppel drinken en deed het toch, toen ging het helemaal mis

de zaak xHoe zeker ben je er eigenlijk van dat jouw Bob geen druppel drinkt? Hou je het in de gaten, of vertrouw je blind op de gemaakte afspraken? Jeffrey zou die avond de Bob zijn en Djive en zijn moeder thuisbrengen na een feestje. Maar hij kon niet van de Bacardi-cola's afblijven, en dat liep fataal af.

Het feestje is gezellig, er werd zelfs gedanst, en na afloop stappen Jeffrey (30), Djive (10) en de moeder van Djive in de auto. Ze hadden trek en wilden nog een hamburger bij de McDonald's halen. Helemaal recht rijden lukt Jeffrey niet meer, door de drankjes die hij toch heeft gedronken. En dan gaat het helemaal mis: in een bocht verliest hij de macht over het stuur en de auto belandt ondersteboven in het water. Djive roept nog een laatste keer ‘mama’.

Rechtbankverslaggever Eric Oosterom van AD Rotterdams Dagblad volgde de zaak: ,,Dat je van het ene op het andere moment ondersteboven in het water ligt, dat moet zo eng zijn. De verklaring van de moeder van Djive zorgde voor een kippenvelmoment in de rechtbank. Het is gruwelijk om over na te denken, nog een keer zo'n laatste kreet van je kind. Toen ze hem uit de auto haalde was Djive al slap. Zijn moeder zei: ‘Mijn grote kleine jongen was toen al helemaal slap.’ Ze heeft 'm op de kant gehaald en geprobeerd te reanimeren.‘’

