Jeugd Giethoorn terroriseert toeristen en inwoners: ‘Mijn hele kaak is dik’

Het gezin huurt een huisje op het vakantiepark. ,,We huurden maandag een bootje op het park en wilden ’s avonds even het dorp in varen om wat te gaan eten’’, vertelt hij. ,,Allemaal in ons goeie goed, we hadden er zin in.”



Om het park te verlaten moesten ze langs de brug van Bodelaeke. ,,Daar stonden zeker dertig jongeren op en aan de zijkant van de brug. Je kon meteen merken dat er een geladen sfeer hing. Het kwam heel intimiderend en bedreigend over.”



De jeugd riep ze toe: ‘Willen jullie nat worden?’ Waarna er eentje van de brug af sprong en vlak langs de boot een bommetje maakte. ,,Iedereen was kletsnat”, zegt Heerkens. ,,In een schrikreactie kwam ik overeind en knalde met mijn hoofd tegen de ijzeren balk onder de brug. Toe ging ik even knock-out.”



Zijn twee kinderen en schoonzoon schrokken zich rot toen hij ineens plat in de boot lag en werden heel boos op die jeugd. ,,We zijn nog even omgedraaid, maar we konden er niet goed bij komen. Maar goed ook, want ik was echt pissed. Ook omdat ze gewoon keihard stonden te lachen en sommigen zelfs hun broek lieten zakken en stonden te moonen.”