Jeugdzorgmedewerkers dreigen met staking: ‘Tweede keer in 120 jaar’

Jeugdzorgmedewerkers dreigen hun werk in maart neer te leggen als het kabinet weigert voorgenomen bezuinigingen te schrappen. Het zou de tweede staking in de 120-jarige geschiedenis van jeugdzorg zijn.

Aanstaande maandag is het wat vakbond FNV betreft erop of eronder. Dan moet het kabinet toezeggen bezuinigingen in jeugdzorg te schrappen, anders volgt een staking van 24 uur. Die valt dan samen met een groot protest van medewerkers op 15 maart. Die dag wordt actie gevoerd voor betere jeugdzorg en tegen de bezuiniging van een half miljard euro en het plan een eigen bijdrage in te voeren.

Vrijwel iedereen is het erover eens dat het niet goed gaat bij de hulp aan gezinnen en vooral kinderen die jeugdzorg nodig hebben. Wachtlijsten lopen op: er is sprake van enorme onderbezetting. ,,Ook bij acute mentale nood moeten kinderen bijna een jaar wachten op hulp”, zegt Sander Wageman van FNV. Kinderen wachten gemiddeld ruim tien maanden, zo bleek recent uit onderzoek in opdracht van stichting het Vergeten Kind. ,,Er zitten zoveel aspecten aan de problematiek. Het is krankzinnig dat het kabinet nu ook nog wil bezuinigen.”

Stilliggende gesprekken

Gesprekken over hoe het beter moet, lopen ondertussen vast. Een plan voor de toekomst ligt er niet. Op het moment werken gemeenten niet meer mee om daar verandering in te brengen. Ze willen pas weer meepraten over hervorming van de jeugdzorg als het kabinet zich bezint op de bezuinigingen. Overigens spreekt premier Rutte niet van een bezuiniging, maar stelt hij dat er de komende jaren ‘minder geld dan voorzien’ bij komt.

De vakbond wil tegelijk dat het geld dat wél is uitgetrokken voor jeugdzorg een duidelijke bestemming krijgt. Dat moet naar zaken gaan zoals het tegengaan van werkdruk, beter salaris, betere arbeidsvoorwaarden en de gezondheid van medewerkers. Op dit moment kunnen gemeenten zelf bepalen hoe ze het geld inzetten. Zij zijn verantwoordelijk voor de inkoop van jeugdzorg. Maar sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn, is de situatie niet overzichtelijker geworden. Aanbieders moeten met veel verschillende gemeenten contracten afsluiten. Gemeenten overzien lang niet altijd waar het geld dat ze betalen precies naartoe gaat.

Eén keer eerder

Het gebeurde één keer eerder in de 120-jarige geschiedenis van jeugdzorg dat medewerkers het werk neerlegden. Dat was in 2019, toen enorme tekorten waren ontstaan. Het lijkt erop dat de tweede keer eraan zit te komen, aldus Wageman. ,,We hebben nog niets gehoord van het kabinet.”

Inmiddels wordt duidelijk hoe massaal medewerkers afknappen op de hoge werkdruk en slechte beloning, waartegen de FNV ook in het geweer komt. Uit onderzoek van de vakbond bleek dat 56 procent van de medewerkers in de jeugdzorg het afgelopen anderhalf jaar een collega zag vertrekken. In geen enkele andere sector binnen de zorgafdeling van de vakbond is dat percentage zo hoog.