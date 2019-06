‘Jeukrups’ vind je niet alleen in eiken, ook beukenbomen zijn niet veilig

Eik favoriet

Volgens deskundigen is het niet vreemd dat de processierups ook voorkomt in andere bomen. „De eik blijft favoriet”, zegt Arnold van Vliet van het Kenniscentrum Processierups in Wageningen, „maar de rups kan ook voorkomen in andere bomen zoals beuk, berk en kastanje. Bij harde wind kunnen ze overwaaien. Ook als de eiken in de buurt zijn kaalgevreten, hebben ze de neiging zich te verplaatsen. We hebben daar in een eerder stadium al op gewezen. Het is ook goed dat mensen daar alert op zijn.”