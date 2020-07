Jihadist Samir A. opnieuw opgepakt voor terrorismeverdenking: ‘Hij wilde alleen kinderen in nood helpen’

Een aantal van hen verblijft nu in kampen. Het geld zou aan de vrouwen in het Midden Oosten zijn verstuurd via een andere verdachte, die zich vermoedelijk bezighoudt met witwassen. Volgens de advocaat van A. was het geld voor vrouwen en kinderen in kampen in Koerdisch gebied. ,,Hij heeft ze geld, eten en medicijnen gestuurd. Er is nooit geld naar IS gegaan”, zegt Buruma. Dinsdag beslist de rechter of het voorarrest van de twee verdachten wordt verlengd.