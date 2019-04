Joän is al elf weken vermist: moeder vreest dat ze bij een oudere man in de auto is gestapt

Waar is Joän Berends? Al elf weken is de 17-jarige Zettense zoek en haar ouders en broertjes maken zich heel grote zorgen. ,,Lieve Joän, waar ben je nou”, zegt moeder Esther Muller.

Joän verdween op maandag 28 januari; haar fiets werd gevonden in een woonwijkje in Heteren, vlakbij de snelweg A50. Een vreemde plek, aangezien de 17-jarige stage liep in Randwijk en Heteren niet op de route ligt.

Jeugdzorginstelling

Esther Muller vreest dat haar dochter bij een ruim twintig jaar oudere man in de auto is gestapt. Iemand die eerder is veroordeeld voor een geweldsdelict, vertelt Muller. Joän was vorig jaar juli juist verhuisd van Enschede naar Zetten om deze man te ontlopen. ,,Joän woonde in Zetten in De Heldringstichting, een jeugdzorginstelling. Ze zat voor haar eigen bestwil op een semi-gesloten afdeling, maar we zijn erachter gekomen dat het hem toch is gelukt contact met haar te leggen. Niet alleen onze dochter lijkt van de aardbodem verdwenen, ook van deze man ontbreekt ieder spoor. Wij leven al weken tussen hoop en vrees.”

Dure cadeaus

Joän heeft een psychische stoornis en is gevoelig en beïnvloedbaar, vertelt haar moeder. De in Arnhem geboren tiener woonde tot juli vorig jaar zelfstandig in Enschede. Ze kreeg hulp van Step Up Now, een organisatie die begeleiding biedt aan jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, maar dat nog niet op eigen kracht kunnen. Muller: ,,Dat ging goed. Joän is kwetsbaar en werd voorbereid op de grotemensenwereld; leerde zelf koken en omgaan met geld. Het ging mis toen ze precies een jaar geleden de twintig jaar oudere man op de kermis van Hengelo leerde kennen. Hij gaf haar dure cadeaus, maakte complimentjes. Ik zei nog: ‘Joän, kijk nou uit.’ Ik wist direct dat het foute boel was.”

Quote Ze laten geen enkel spoor na, bellen niet meer en nemen geen geld op. Waar leven ze van Esther Muller

Wat de ouders van Joän beangstigt is dat hun dochter na al die weken met niemand contact heeft opgenomen. Ook niet met een vriendin. Muller: ,,Eerder nam ze nog wel eens een vriendin in vertrouwen, maar nu hoor je niets. Mijn dochter en deze man zijn de afgelopen weken door niemand gezien. Ze laten geen enkel spoor na, bellen niet meer en nemen geen geld op. Waar leven ze van?”

Teken van leven

Elke dag hoopt Muller op een verlossend telefoontje. Een teken van leven van Joän. ,,Als alles maar goed met haar is, als ze maar gezond is, als ze nog maar leeft”, zegt Muller, die elke dag achter haar computer kruipt en via sociale media een zoekactie heeft opgezet. ,,Ik trek elke tip na. Laatst kregen we een tip dat ze in Apeldoorn zat. Ik ben direct in de auto gestapt, maar het bleek te gaan op een meisje dat heel erg op Joän lijkt. Ik vraag iedereen die iets denkt te weten over de verblijfplaats van mijn dochter contact op te nemen met de politie in Elst.”

Een politiewoordvoerster laat weten dat er regelmatig contact is met de moeder van Joän . ,,We hebben veel tips binnengekregen en we trekken ze allemaal na. Helaas tot nu toe zonder gewenst resultaat”, zegt ze.

Facebook

De vermissing van Joän is op televisie geweest en de berichten van Muller worden op Facebook duizenden keren gedeeld. Toch ontbreekt tot op heden ieder spoor van het meisje. Het drijft Muller tot wanhoop. Op Facebook schrijft ze: ‘Ik heb je niet kunnen beschermen en dat spijt me zo. Ik probeerde te doen waarvan ik dacht dat het beste was voor jou’. ,,Ik zit veel achter de computer, mijn man is er vooral voor de kinderen. Die proberen we zo veel mogelijk te ontlasten. Het is een vreselijke situatie waarin wij zitten, de onzekerheid vreet aan je.”