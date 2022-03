Joep (25) gaat in de tuin van zijn vader wonen, want een betaalbaar huis is niet te vinden

Crisis maakt creatief, daar kan de 25-jarige Joep Vermeulen over meepraten. Nu woont hij tijdelijk in de Staatsliedenbuurt in Gendt, maar die buurt gaat tegen de vlakte. Dolgraag gaat hij samenwonen met zijn vriendin Evie, maar hoe?



Ze werken allebei fulltime in de zorg: hij in een verzorgingstehuis met jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt en zij in de kinderopvang.



Toch is in de wijde regio geen betaalbaar huis te vinden. Daarom bouwen hij en zijn vader Geert nu een aanbouw in de tuin om tot woning, zodat hij over een maand tenminste ergens kan wonen.