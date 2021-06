Jogchum (80) neemt eindelijk afscheid van boekenwinkel, buurt springt in de bres: ‘Ik kan niet meer’

Video Nupur (38) verdronk bijna en is nu getrouwd met de man die haar leven redde

12 juni Ze leerden elkaar kennen toen zij bijna verdronk en hij haar redde in de zee bij het Indiase Goa. Ruim twee jaar later wonen Nupur Gupta (38) en Attila Bosnyak (48) samen op acht hoog in de Haagse buurt Loosduinen. Getrouwd en wel.