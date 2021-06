Jogchum (80) neemt eindelijk afscheid van boekenwinkel, buurt springt op bres: ‘Ik kan niet meer’

Nederlan­der (57) zwaarge­wond na ongeluk met paraglider in Duitsland: val van 20 meter hoogte

14 juni Een 57-jarige Nederlander is zwaargewond geraakt bij een ongeluk tijdens het paragliden nabij de Duitse plaats Billerbeck. De man viel van twintig meter hoogte uit de lucht en landde in een koolzaadveld. Hij is met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht.