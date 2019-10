Johan Remkes kandidaat voor waarnemend burgemeesterschap Den Haag

Johan Remkes is kandidaat waarnemend burgemeester van Den Haag. Dat bevestigen bronnen binnen de gemeente. Dit nadat voormalig burgemeester Pauline Krikke afgelopen zondag aftrad na een vernietigend rapport over de uit de hand gelopen vreugdevuren tijdens de jaarwisseling.

Gisteren bracht deze website het nieuws al naar buiten dat Remkes de beste papieren heeft voor het interim-burgemeesterschap van Den Haag. Zelf ontkende hij niet, maar mocht nog niets over de situatie zeggen. Inmiddels laat de gemeente weten dat de oud-minister en vicepremier zeker bereid is om de taak op zich te nemen en als kandidaat naar voren treedt.

De fracties In de Haagse gemeenteraad reageren nog terughoudend op de kandidaatstelling van Remkes. Met de commissaris van de Koning Jaap Smit zijn harde afspraken gemaakt dat de partijen wachten met reageren tot de formele aanstelling rond is. ,,We gaan niet reageren, voordat de aanstelling officieel bevestigd is door de provincie,’' aldus Frans de Graaf, fractievoorzitter van de Haagse VVD. Dat zijn de afspraken en daar wil ik me aan houden‘’, zegt hij. ,,Ik vind dat netjes.’'

Humor

Raadslid Fatima Faid (HSP) is enthousiast over de op handen zijnde benoeming van Remkes. ,,Volgens mij heeft hij wel humor en dat is hard nodig in het IJspaleis’’, zegt ze. Faid zegt de afgelopen dagen verhalen gehoord te hebben van wethouders uit het verleden, die zichzelf te belangrijk vonden. ,,Eentje vond zelfs dat de ambtenaren moesten opstaan als hij binnenkwam.’'

Remkes, die als waarnemer in Den Haag de kar moet gaan trekken, kwalificeert ze als ‘recht door zee.’ ,,Pragmatisch en niet omstreden en hij heeft ruime bestuurlijke ervaring. Hij is een harde werker vooral.’’



Arjen Kapteijns (fractievoorzitter GroenLinks) wacht de formele aanstelling af. ,,Formeel is er nog niks bekend, dus dan kan én wil ik nog even niet reageren.’'

Logisch

Ook Robert Barker (fractievoorzitter Partij voor de Dieren) houdt zich nog even in. ,,Sowieso is het zo dat we de kandidaat eerst nog moeten spreken.’’ Dat gaat volgens bronnen vanmiddag gebeuren op het provinciehuis. ,,Daarna gaan we een reactie geven,’’ aldus Barker. ,,Daarvoor is het nu geen logisch moment.’'

Martijn Balster, fractievoorzitter van de PvdA, geeft aan niet te kunnen reageren en net als zijn collega’s de formele bekendmaking afwacht. ,,Ik mag niks zeggen. Dat hebben we afgesproken.’’ Den Haag heeft als waarnemer vooral een gezaghebbend persoon nodig, zegt hij. ,,En het is belangrijk dat het iemand is met veel ervaring. Er zijn nogal wat dingen te doen op het gebied van integriteit en de jaarwisseling. Dat zijn belangrijke zaken.’’

Provinciehuis

Remkes is voor de functie gevraagd en wordt eind van de middag op het provinciehuis verwacht. Hij zal daar eerst een gesprek hebben met Smit en daarna met de fractievoorzitters. Daarna moet duidelijk worden of hij inderdaad waarnemer wordt.

Bekijk hieronder wat de commissaris van Koning maandag al kon vertellen over de mogelijke waarnemer, achteraf dus Johan Remkes, die hij op het oog heeft. Tekst gaat verder onder de video.

Kabinetten

Remkes was van begin 2010 tot 1 januari van dit jaar commissaris van de Koning in Noord-Holland. Eerder maakte de VVD’er en bestuurder deel uit van de kabinetten Kok II (als staatssecretaris Volkshuisvesting) en de kabinetten Balkenende I en Balkenende II als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken.

Remkes kwam onlangs nog in het nieuws, toen hij als voorzitter van het adviescollege stikstofproblematiek aandrong op drastische nationale maatregelen als inkrimping van de veestapel en verlaging van de maximumsnelheid.

Aftreden Krikke

Voormalig burgemeester Pauline Krikke is afgelopen zondag afgetreden. De burgermoeder besloot op te stappen nadat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) een kritisch rapport van naar buiten bracht waaruit bleek dat Den Haag nalatig is geweest bij het controleren van de traditionele vreugdevuren op de stranden van Duindorp en Scheveningen.



De stapels waren hoger dan afgesproken en tijdens de afgelopen jaarwisseling liep het volledig uit de hand toen door de vreugdevuren een vonkenregen over Scheveningen trok en een spoor van vernieling achterliet. Volgens het rapport had Krikke moeten ingrijpen, maar dit gebeurden niet of nauwelijks.