John (68) lag weken dood in zijn huis: ‘Hij was een ontzettend aardige en nette man’

Woningdoden, mensen die pas na weken, soms zelfs veel langer, worden ontdekt: dat is toch iets voor in ‘de grote stad’? Daar waar amper sociale controle is? Toch kon het gebeuren in een klein hofje van voormalige aanleunwoningen in Sas van Gent. De bewoners kennen elkaar allemaal. ,,Tuurlijk hebben we John gemist, maar we dachten dat hij in het ziekenhuis lag!”