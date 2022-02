Jong Pools koppel dood gevonden op akker in Flevoland: ‘Happy stel met lange toekomst voor zich’

Gezocht Oproep: mail ons je mooiste herinne­ring aan het nachtelijk uitgaansle­ven!

Het nachtleven schreeuwt om heropening. Volgens disco-eigenaren worden jongeren hard geraakt door het Nederlandse beleid: ,,Ze moeten gewoon weer vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten en verliefd kunnen worden.” We horen graag van lezers hun mooiste herinneringen aan het nachtelijk uitgaansleven. Heb je er jouw partner ontmoet of vrienden voor het leven gemaakt? Mail het ons via oproep@dpgmedia.nl. En vergeet je telefoonnummer niet te vermelden zodat de redactie contact kan opnemen.

4 februari