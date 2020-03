Jong wolfje aangereden, boswachter vindt het gewonde dier dood bij een boom

Politie greep terreurver­dach­ten ‘na slijpen van mes en laden van pistool’

13:43 Een terreurverdachte uit Zoetermeer sprak met een politie-infiltrant over het maken van autobommen en tijdsklokken. Toen de politie, via afluisterapparatuur, dacht te horen dat bij een andere verdachte een mes werd geslepen en een pistool geladen, werden de twee mannen opgepakt. ,,Nederland is niet in gevaar geweest, maar dat komt omdat ze contact hadden met een politie-infiltrant en niet met kwaadwillenden", stelde justitie vanmorgen in de rechtbank Rotterdam.