Jonge fietsster (18) overleden na aanrijding: bestuurder rijdt door

Bruidspaar ziet vliegtui­gen boven Willemstad neerstor­ten vlak na bijzondere foto: ‘Gelukkig moment veranderde snel’

0:09 OUDENMOLEN/WILLEMSTAD - ,,We wilden nét onze bruiloftslunch houden, toen de vliegtuigen naar beneden stortten.” Brian en Linsy Bakkers-Remijn trouwden vrijdagmiddag in Oudenmolen, waarvan een bruiloftsfoto wel heel bijzonder is: op de achtergrond vliegen de twee vliegtuigen, die even later boven Willemstad met elkaar botsten.