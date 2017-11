Jonge man opgepakt voor betrokkenheid vermissing Emily (12)

De politie in Den Haag heeft een achttienjarige man opgepakt die mogelijks iets te maken heeft met de verdwijning van de pas 12-jarige Emily Meijer uit Grootegast in de provincie Groningen. Het meisje verdween dinsdag toen ze bus van Grootegast naar de stad Groningen pakte. Inmiddels is ze weer in goede gezondheid terecht; de politie heeft haar in een huis gevonden in Den Haag. Daar was ook de opgepakte jongen.

De jongen wordt verdacht van 'onttrekking van een minderjarige aan de ouderlijke macht'. Wat zijn rol in de verdwijning van Emily was, is onduidelijk. De politie wil ook niet zeggen hoe ze het meisje op het spoor is gekomen. Het vermoeden was al dat ze met iemand was meegegaan omdat een buurjongen Emily met een jongen bij een bushalte had zien staan. Het meisje is inmiddels weer thuis in Grootegast en verkeert volgens de politie 'in goede gezondheid'.

Gesprek

De politie zal later vandaag in gesprek gaan met het meisje om helder te krijgen wat er precies is voorgevallen. Er waren eerder grote zorgen over haar lot, mede door haar jonge leeftijd. Emily zou dinsdag ineens 'met een onbekende man zijn vertrokken'.

Haar vader mobiliseerde hulp via sociale media en vroeg om de foto van zijn dochter te delen om haar zo te kunnen vinden. Zijn eerste oproep werd ruim negentigduizend keer gedeeld op facebook. De vader is dankbaar voor alle aandacht op sociale media: ,,Ik wil iedereen echt bedanken, jullie zijn toppers!'', zo schrijft op hij zijn eigen facebook-pagina. De man geeft verder aan geen details over de zaak te kunnen geven.

De foto van het meisje werd tijdens haar vermissing veel gedeeld. De politie verzoekt mensen die de foto op social media gedeeld hebben hem daar nu ook weer vanaf te halen.

Emily stapte dinsdagmiddag in Grootegast op de bus en vertrok richting de stad Groningen. Na het verlaten van de bus werd er niets meer van haar vernomen. Het meisje zou volgens de politie nadat ze de bus verliet mogelijk verder gereisd zijn met een man. Haar familie had naar eigen zeggen ook geen signalen dat er iets met Emily aan de hand zou zijn, waardoor alle alarmbellen afgingen. Een buurjongen schreef op facebook dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat Emily met een jongen van rond de zestien tot achtien jaar oud op de trein is gestapt richting de Randstad.