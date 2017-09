'Jonge vrouw met oorbellen' weer thuis

het weer Nazomer piekt 'uitzonderlijk' met lokaal 25 graden

8:20 De winterjas kan nog even in de kast blijven, want we krijgen een 'prachtige' nazomerdag. Als het vandaag meezit met de hoeveelheid zonneschijn en buien blijven lang genoeg weg, kan de temperatuur op enkele plekken in het zuidoosten tot 25 graden stijgen. Dat meldt Weerplaza.