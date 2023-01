Jongen (15) wordt gepakt in auto van zijn ouders: ‘Bus naar school gemist’

Code oranje om sneeuw in drie provincies, verkeer rijdt op steeds meer wegen langzaam

Het sneeuwt wederom in delen van Nederland. In de provincies Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant geldt tot 14.00 uur code oranje voor flinke sneeuwval en gladheid. Het KNMI verwacht rond de 5 centimeter sneeuw per uur. In Limburg en het oosten van Gelderland begint code oranje om 10.00 uur.

9:19