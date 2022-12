Jongen (16) aangehouden voor doodschieten Roffinho (17), die al werd bedreigd in drillrapscene

Doodgeschoten 17-jarige in Amsterdam is Roffinho van Suijdam, die al werd bedreigd in drillrapscene

Bij de schietpartij vrijdagavond aan de Haardstee in Amsterdam-Zuidoost kwam de 17-jarige Roffinho van Suijdam om het leven. Hij werd al langer bedreigd in een hoog opgelopen conflict, dat verband houdt met de drillrapscene. Of die ruzie ook de aanleiding van de schietpartij is, is nog onduidelijk.