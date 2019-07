Jongen (16) opgepakt voor brandstichting waarbij leerling Summa College Eindhoven (22) om kwam

De fatale brand gebeurde in de vroege ochtend van zondag 14 juli. De 16-jarige jongen was op het moment van de zolderbrand niet thuis. In eerste instantie ging men ervan uit dat de 16-jarige zoon ook thuis was tijdens de brand. De hulpdiensten zochten enige tijd naar de jongen. De ‘vermiste’ tiener kwam enkele uren later de straat in gelopen.



De politie deed na de fatale brand uitvoerig onderzoek. Zo werd er forensisch, technisch en tactisch onderzoek gedaan. Ook werden relevante camerabeelden veiliggesteld. De puber werd na de brand al meerdere keren door de politie gehoord. Op basis van het onderzoek concludeerde de politie dat er sprake was van brandstichting.



Gisteren werd bekend dat de politie zeven tips ontving over de fatale brand en dat er nog geen aanhoudingen waren verricht. Een etmaal later maakte de politie bekend dat de 16-jarige jongen is aangemerkt als verdachte in de zaak.



De jongen is ingesloten en zal aan de rechter-commissaris worden voorgeleid.