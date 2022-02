Jongen (17) van school getrapt na demo-aanvraag tegen 'corrupte' docent, rechter draait besluit terug

Voor de grap een demonstratie tegen je docent aanvragen omdat hij je een slecht cijfer heeft gegeven. Reden genoeg om definitief van school gestuurd te worden, oordeelde een middelbare school in Rotterdam. De ouders van de jongen reageerden verbijsterd en stapten naar de voorzieningenrechter. Die stelde hen in het gelijk, blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak .

De 17-jarige scholier kwam in november vorig jaar overhoop te liggen met het bestuur van zijn school, nadat hij een slecht cijfer had gekregen voor een Engels essay. Uit frustratie en bij wijze van grap besloot de jongen om bij de gemeente Rotterdam een demonstratie aan te vragen, gericht tegen de zogenaamde ‘corrupte docent’ die hem een onvoldoende had gegeven.

‘Ik ben in shock’

Na de aanvraag waarschuwde de gemeente Rotterdam de politie, die op haar beurt weer contact opnam met de school en met de ouders van de jongen. In de gesprekken met de politie en de school gaf de jongen aan dat het aanvragen van de demonstratie als grap bedoeld was en dat hij niet had gedacht dat de aanvraag serieus zou worden genomen. Diezelfde avond schreef de jongen een brief aan de betreffende docent waarin hij diep door het stof ging en spijt betuigde.

‘Ik snap dat u in shock bent, achteraf ben ik dat eerlijk gezegd ook’, zo begon de jongen de brief. ‘Ik snap dat u in verwarring bent want zoals u mij waarschijnlijk kent zou ik dit nooit met slechte intenties ooit bedoeld hebben. Hopelijk weet u dat ik deze woorden alleen als grapje bedoeld heb en niet als serieuze opvatting heb geschreven. Dit is natuurlijk absoluut niet aan de orde.’ De jongen geeft aan eventuele consequenties te aanvaarden.

Zeer grote impact

De school nam geen genoegen met excuses en ging direct over tot schorsing. Enkele dagen later werd zelfs besloten de jongen definitief van school te sturen. ‘Dit gedrag is onacceptabel en heeft een zeer grote impact op het veiligheidsgevoel van het schoolpersoneel en wordt zodanig als zeer intimiderend en bedreigend ervaren’, meldde het schoolbestuur in een brief aan de ouders.

De zware sanctie kwam als een mokerslag aan bij de scholier en zijn ouders, die bezwaar maakten bij de overkoepelende organisatie van de school. Die wees het bezwaar vorige maand af. ‘Het bestuur constateert dat de aanvraag van een demonstratie bij de gemeente Rotterdam tegen een zogenaamde corrupte docent een daad is geweest om de docent in een kwaad daglicht te zetten en daarmee persoonlijk te beschadigen’, viel te lezen in een brief. Het bestuur constateerde dat er te weinig ruimte is voor herstel van vertrouwen op korte termijn.

Probleemloze schoolcarrière

De ouders erkennen dat de actie van hun zoon niet deugde en snappen dat daardoor het gevoel van veiligheid van leraren is aangetast. Maar de getroffen sanctie staat volgens hen niet in redelijke verhouding tot de ernst van de fout van hun zoon. Van school gestuurd worden heeft voor hun zoon ingrijpende gevolgen, stelden ze, omdat hij daardoor de laatste anderhalf jaar van zijn schooltijd in een nieuwe omgeving moet doorlopen.

In het vonnis stelt de rechter de ouders in hun gelijk. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat de jongen spijt heeft betuigd en tot aan het moment van het incident een ‘probleemloze schoolcarrière’ had. ‘In het geval een leerling voor de eerste keer een misstap begaat, ligt het in beginsel niet voor de hand dat toepassing van de zwaarste sanctie een proportionele reactie is’, oordeelt de rechter. ‘Natuurlijk zijn misstappen denkbaar die evident zo ernstig zijn dat definitieve verwijdering wel een passende sanctie op een eerste overtreding is, maar van de actie van de jongen spreekt dat niet zonder meer vanzelf.’

De rechter veroordeelt de scholengemeenschap om de 17-jarige jongen binnen 24 uur na het uitspreken van het vonnis weer toe te laten op de school en hem op die locatie onderwijs te geven.