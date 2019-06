Jongens stelen hond en zetten beestje in geparkeerde auto

Update 16.20 uur Warmste 2 juni in Brabant ooit: overal in Brabant boven de 30 graden

17:49 Zondagmiddag om 15.55 uur was het overal in Brabant warmer dan 30 graden Celsius. Dat meldt Weerplaza. Nooit eerder was het op 2 juni in Brabant zo warm. Het vorige record stamt uit 2008, toen was het in Eindhoven en Volkel 29,2 graden Celsius.Gilze-Rijen is zondag de eerste tropische plek van Nederland. Om 12.30 uur was het kwik opgelopen tot 30 graden Celsius.