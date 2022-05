Jonger dan 21? Dan kom je er bij Danny's kroeg niet meer in: ‘Klaar met opgefokte tieners’

Moordenaar oud-minister Els Borst weer voor de rechter

Moordenaar Bart van U. (46), die eerst oud-minister Els Borst dood stak en maanden later zijn eigen zus, staat woensdag voor het eerst sinds zijn veroordeling in 2017 weer voor de rechter. Besproken wordt of zijn gedwongen opname in een tbs-kliniek verlengd moet worden.

21:20