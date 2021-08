Jongeren nemen ‘terrasje pikken’ wel erg letterlijk: cafébaas laaiend

Vier jongeren namen het begrip ‘terrasje pikken’ deze week iets te letterlijk in Hardenberg. Ze stalen in de nacht van woensdag op donderdag meubilair van het terras van grand café den Herdenbergher. De buit bestond uit enkele barkrukken, een statafel en wat planten.

,,We balen er flink van’’, zegt uitbater André Eggengoor van het etablissement aan het Oosteinde. ,,We proberen het met ons team iedereen naar de zin te maken en gasten een gezellig terras te bieden. Op de tafeltjes en ook her en der op de grond staan plantjes. We doen er zó veel voor in deze coronatijd en dan krijg je dit. Wat een trieste actie.’’

Vervelen

De jongeren, twee heren en twee dames, zijn duidelijk herkenbaar op beelden van een bewakingscamera. ,,Als je ze ook ziet weglopen, alsof er niks aan de hand is. Ik begrijp dat de jeugd zich soms verveelt, maar met dit soort acties dupeer je hardwerkende ondernemers en hun medewerkers. In overleg met de politie gaan we die beelden nu nog niet publiceren. Maar als ze de spullen niet snel terugbrengen maken we er wel werk van. Of het bekenden van ons zijn, daar laat ik me niet over uit.’’

Paar duizend euro

De diefstal is in de nacht van woensdag op donderdag rond een uur gepleegd, toen de zaak al enkele uren gesloten was. De schade bedraagt een paar duizend euro, schat Eggengoor. ,,Maar al zou het slechts 100 euro zijn, dan nog zou ik er van balen. Hopelijk kunnen wij het meubilair weer snel terugplaatsen op ons mooie terras waar het hoort.’’

Volledig scherm André Eggengoor eind 2017 voor het terras van den Herderberger. © Frank Uijlenbroek

