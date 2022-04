Jongeren vallen in het water in Amsterdam, drie mensen naar het ziekenhuis

Opnieuw fors minder inbraken tijdens herfst- en wintermaan­den

Inbrekers sloegen tijdens de afgelopen herfst- en wintermaanden ongeveer even vaak toe als in het jaar ervoor. Tussen oktober en maart registreerde de politie in totaal 13.700 woninginbraken, tweehonderd meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Twee jaar geleden, net voor de coronacrisis, ging het om ruim 22.000 inbraken, zo blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van openbare politiecijfers.

