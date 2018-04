Jongeren vinden Duits steeds leuker: test je eigen woordenkennis!

Voorheen kenden jongeren vooral het boek Mein Kampf en als bekendste persoonlijkheid werd vooral Angela Merkel genoemd. De laatste tien jaar werd Duitse cultuur steeds populairder onder de jeugd.



Het Duitsland Instituut in Amsterdam (DIA) deed recentelijk onderzoek onder vmbo-, havo- en vwo-scholieren over hun beleving van de Duitse les op de middelbare school. Het beeld van Duitsland bij de jonge generatie is veel positiever dan tien jaar geleden, vertelt Trixie Hölsgens van het DIA. ,,En ze vinden de lessen over de taal meestal ook leuk en interessant met afwisselde stof.''



Spannend

Jammer genoeg ondervond het instituut ook dat de meeste middelbarescholieren Duits niet spannend genoeg vinden om het later te gaan studeren. Het vak word steeds minder gevolgd op mbo-, hbo- of universitair niveau, wat ook voor een tekort zorgt van docenten die Duits geven.



Hölsgens legt uit dat Duitse populaire cultuur meer aanspreekt bij jongeren. ,,Wij hebben ook een hiphopproject opgezet, waarbij middelbarescholieren in aanraking komen met Duitse hiphop en rap-artiesten. Wij merken dat hierdoor hun waardering voor Duitse cultuur opmerkelijk verhoogt.”



Ook probeert het Duitsland Instituut leerlingen kennis te laten maken met de Duitse filmindustrie en jeugdliteratuur. ,,We willen dat hun idee van Duitsland niet alleen bij braadworst, bier en Oktoberfest blijft”, aldus Hölsgens.