Jongeren voelen zich onzeker over hun toekomst: ‘Is mijn studie voor niets geweest?’

Dit was de relavond in beeld

25 januari Op diverse plaatsen in het land heeft de politie maandagavond bij rellen zeker zeventig personen aangehouden. In Rotterdam werden winkels geplunderd. De politie heeft waterkanonnen ingezet en de mobiele eenheid heeft traangas gebruikt, onder meer in Haarlem, om groepen te verspreiden en agenten te ontzetten.