Jongerenpartijen doen oproep aan minister: ‘Compenseer studenten ook’

Er gebeurt volgens de jongerenpartijen (CDA, D66, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie) nu nog te weinig voor studenten. ,,Het enige wat ze kunnen doen, is meer geld lenen bij DUO. Dat is natuurlijk ook niet wat we willen, want daardoor worden de schulden van studenten alleen maar hoger. Dat is geen compensatie. Voor nu is het een oplossing, maar dat moet later allemaal weer terugbetaald worden”, aldus Broer.