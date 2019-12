Jongetje (5) na vijf uur bevrijd uit ingestort pand Coevorden

Omstanders applaudisseerden toen het jongetje, Kenan, door hulpdiensten naar buiten werd gedragen. De brandweer denkt dat alle personen die in het pand aanwezig waren er nu uit zijn. Later vanavond gaan de hulpverleners voor alle zekerheid nogmaals in het puin kijken. De verwachting is niet dat er nog slachtoffers worden aangetroffen, aldus de veiligheidsregio.



Burgemeester Bert Bouwmeester liet eerder weten zich grote zorgen te maken over het jongetje. Volgens Bouwmeester zat de jongen al sinds ongeveer 15.00 uur vast onder de restanten van het gebouw. Het jongetje is de zoon van de man die eerder op de dag uit het pand is gered. Dat is de eigenaar van de zaak.



Bouwmeester laat weten dat hij in gedachten bij het jongetje en zijn familie is. Hij spreekt zijn complimenten uit aan ,,alle hulpverleners voor hun geweldige inzet. Het zijn helden”.



Gespecialiseerde teams waren al een tijd bezig om bij de jongen te komen. Dat vergde een zeer zorgvuldige aanpak en kostte tijd, gaf de gemeente eerder aan. ,,De situatie wordt zodanig dat wij ons zorgen beginnen te maken over zijn spoedige redding. De kans op onderkoeling is groot. Er wordt alles aan gedaan om hem zo warm mogelijk te houden en zo snel mogelijk uit het puin te halen”, zei Bouwmeester een uur voor de redding.



Om veilig te kunnen werken is de stroom in de straat en omgeving afgesloten. Ook is in een groter deel van het centrum het water afgesloten. Een bouwkraan werd ingezet en geparkeerde auto’s werden verwijderd.



De grillroom stortte in door een explosie. De vader van het jongetje kon vrij snel uit het pand gehaald worden en werd naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Volgens een woordvoerster van de gemeente is hij aanspreekbaar.