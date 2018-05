Jongetje verdrinkt bijna in privézwembad in Terneuzen

Het jongetje was rond 14.30 uur over een hek langs de woning geklommen en was gaan zwemmen in het privézwembad. De jongen heeft geen zwemdiploma, waardoor hij al snel onder het wateroppervlak zakte.



De bewoners van het huis zagen de jongen in het zwembad. Zij hebben direct 112 gebeld en eerste hulp verleend.



De situatie was dermate ernstig, dat een traumahelikopter werd opgeroepen om te assisteren bij het ongeval. De heli landde op een veldje van VV Terneuzense Boys, om even later het slachtoffer naar een ziekenhuis te vervoeren.



Het is niet bekend wie de ouders van het kind zijn. De jongen leek geen Nederlands te spreken. Daarom werd via Burgernet een oproep geplaatst. Na enkele uren kon de politie de ouders opsporen.