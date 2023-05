Jonkheer Theo doet zijn stadspaleis in de verkoop: ‘28 kamers is beetje overdreven voor ons tweeën’

Binnenkijken Giovanni (23) woont in miljoenen­vil­la en heeft Ferrari in z'n garage: 'Blijf beseffen dat dit bizar is’

23 jaar en nu al een miljoenenvilla en twee peperdure auto's op zijn naam: vlogger Giovanni Latooy (fans kennen hem als Gio) heeft het goed voor elkaar. Maar een leven als succesvolle YouTuber, is dat echt zo tof als het lijkt? ,,Je bent de hele dag bezig met die camera. Dat is best stressvol.’’