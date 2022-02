Joodse gedetineerde hoeft magnetron niet te delen met zijn celgenoot

VVD en D66 presente­ren initiatief­wet om ‘homogene­zing’ te verbieden

D66 en VVD presenteren maandag een initiatiefwet die ‘homogenezing’ strafbaar moet stellen. Therapieën die bedoeld zijn om de seksuele geaardheid of genderidentiteit van mensen te onderdrukken of veranderen, moeten als het aan de twee partijen ligt worden bestraft met een maximale boete van 22.500 euro, of een celstraf van een jaar.

5:40