Joost vraagt zijn vriendin ten huwelijk met boodschap in maisveld

De 31-jarige Joost hoefde voor het aanzoek het maisveld niet met de hand te bewerken. ,,De laatste jaren werken we met een gps in een machine die de mais volgens een model kan planten”, zegt hij. ,,Omdat ik ook in mijn relatie op een punt stond om de volgende stap te zetten, tekende ik een ontwerp uit met een huwelijksaanzoek erin. In april werd het maisveld ingezaaid en al snel werd duidelijk dat het goed zat.”

Controle met drone

Joost controleerde nog een keertje met een drone of het aanzoek wel duidelijk leesbaar was. Vervolgens regelde hij een vliegtuig en vloog hij met zijn vriendin Anneke over het veld. ,,Ze had helemaal niet door waar ik mee bezig was en zei gelukkig volmondig ja. Ik zie de actie dus wel als een groot succes.”



Even leek de coronacrisis roet in het eten te gooien. Door de maatregelen waren pleziervluchten aan banden gelegd. ,,Omdat het ook maar een klein vliegtuigje is, konden we geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dankzij de versoepelingen konden we uiteindelijk toch vliegen. Gelukkig is al het werk dus niet voor niets geweest.”