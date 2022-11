Jorica blikt terug op ontvoering dochter Melisa (11): ‘Ze heeft gehuild, geschreeuwd’

1 op de 9 werklozen krijgt WW-uitkering

Slechts een op de negen werklozen in Nederland ontving in het derde kwartaal van dit jaar een werkloosheidsuitkering, aanzienlijk minder dan voorheen. In hetzelfde kwartaal vorig jaar ging het om iets meer dan een op de zes, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

24 november