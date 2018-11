Jos Brech naar Pieter Baan Centrum

Jos Brech, de verdachte in de zaak Nicky Verstappen, gaat naar het Pieter Baan Centrum. Daar zal hij uitgebreid psychisch worden onderzocht, zo bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Maastricht. Brech werkt mee, stelt zijn advocaat.

Het psychisch onderzoek zelf duurt ongeveer zes weken. Door het extra onderzoek loopt de zaak vertraging op, want bij het Pieter Baan Centrum (PBC) is een wachtlijst van vier maanden. Het OM verwacht de strafzaak tegen Brech op zijn vroegst in het najaar van 2019 inhoudelijk te behandelen.

Volgens het Openbaar Ministerie is het gebruikelijk om bij zware levensdelicten, zoals in de zaak Nicky Verstappen, een verdachte psychisch te onderzoeken. Het is nog onduidelijk wanneer Brech naar het Pieter Baan Centrum gaat.

De verdachte zal niet in beroep gaan tegen het onderzoek, meldt zijn advocaat Gerald Roethof aan deze website. ,,Alhoewel de verdediging niet het idee heeft dat dit onderzoek inhoudelijk iets zal opleveren, heeft de verdediging ervoor gekozen om hier niet tegen in beroep te gaan. Juist dat zou nog meer vertraging kunnen opleveren. Daar heeft niemand belang bij.”

Brech ontkent

Brech heeft tot nu toe niets verklaard en ontkent iedere betrokkenheid bij de zaak van Nicky Verstappen. Jos Brech wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood, ontvoering en seksueel misbruik van Nicky Verstappen in augustus 1998 tijdens zomerkamp op de Brunssummerheide.