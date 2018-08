Jos Brech was die stille die Simpelveld zich amper kan herinneren

De oude buurvrouw van Jos Brech schudt vertwijfeld met haar hoofd. De buurjongen, verdacht van de moord op Nicky Verstappen? Bertie Gigase is geschokt. Haar kleinzoon uit Landgraaf kijkt al even verrast. „Ik stond nog dna af voor het verwantschapsonderzoek," zegt hij. Nu blijkt de dader nota bene uit de buurt van zijn oma te komen. Die ziet de moeder van de verdachte nog voor zich. Zoals ze in de bus van de zorgverleners stapte. Maar wie was Jos nu eigenlijk? Over die vraag buigt heel het dorp zich, maar niemand heeft een antwoord. Een stille jongen, verlegen ook, herinnert een plaatsgenoot zich, die samen met hem in het jeugdvakantiewerk zat. Met de kennis van nu is het schrikken. Jos die met kinderen werkte tijdens de vakantie.

Stil

Ging hij eigenlijk wel eens mee naar de kroeg? De plaatsgenoot kan het zich niet eens meer herinneren. Maar goed, we hebben het dan ook over het lid van één van de meest teruggetrokken families in het dorp. „Jos moest je de woorden uit de mond trekken."



Nu gaat zijn beeldtenis de wereld over. Sinds de persconferentie van de politie is de man uit Simpelveld een monster. En er is een buurtgenoot die altijd al zo'n gek gevoel bij hem kreeg. „Een raar mannetje," noemt ze hem. Misschien is het met de kennis van nu. Misschien voelde ze toen al dat Brech wel eens tot wat ergs in staat zou kunnen zijn.



Eén ding is zeker. Het dorp staat op zijn kop. De man die in het huis woont dat vroeger aan de familie Brech behoorde weet er alles van. „Ik woon hier maar een paar maanden, ik weet niks van de vorige bewoners," zegt hij. „Maar iedereen vraagt ernaar." „Gelukkig", zegt de buurvrouw even later, „hoeft Jos' moeder dit allemaal niet meer mee te maken." Eerder dit jaar, kort voordat haar zoon als verdachte in beeld kwam, is ze overleden.