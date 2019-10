Journaliste Boersma stelt Staat aansprakelijk voor ‘reputatieschade’ na link met Balie-jihadist

Volgens het kantoor heeft de journaliste, die ook haar werk als correspondent verloor, ‘reputatieschade’ opgelopen en zijn haar ‘journalistieke bronnen in gevaar gebracht’. ,,De kans dat zij zal kunnen terugkeren naar Turkije en haar werk als correspondent zal kunnen oppakken, is door deze gang van zaken nihil’’, aldus advocatenkantoor Prakken d’Oliveira dat Boersma bijstaat. Boersma is de ex van de uit Syrië afkomstige Aziz A., die samen met zijn broer Fatah A. wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en vastzit. Aziz werd als lid van Jabat al-Nusra herkend tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam. De Syriër Aziz A. was ruim een jaar lang informant van de inlichtingendienst AIVD, meldde Nieuwsuur eerder dit jaar.

Informatie delen met AIVD

Nadat A. in december 2016 een reis naar Saudi-Arabië maakte, legde de AIVD contact met hem. In een ambtsbericht schreef de inlichtingendienst dat A. vanuit dat land onderweg zou zijn met een geldbedrag van 100.000 euro. Toen A. onderweg van Frankfurt naar Amsterdam door een arrestatieteam van de weg werd gehaald, werd het geld niet aangetroffen en werd hem gevraagd informatie te delen met de AIVD.



A. kwam opnieuw in het nieuws toen zijn ex-vriendin Boersma begin dit jaar Turkije werd uitgezet, omdat ze in 2014 geprobeerd zou hebben haar toenmalige vriend met valse papieren vanuit Turkije naar Nederland te krijgen. Die poging mislukte, maar de Syriër belandde later alsnog in Nederland. De relatie tussen de twee hield op in 2015. Boersma werkte in Turkije als correspondent.



Tijdens de eerste zitting in de zaak tegen A. stelden Boersma's advocaten dat, doordat het OM naar buiten heeft gebracht dat zij op de hoogte was van het verleden van haar ex, het proces tegen A. feitelijk een soort schaduwproces tegen Boersma is geworden. ,,Tot onze verbazing is haar naam veelvuldig genoemd, waarbij het OM het standpunt heeft ingenomen dat zij wist van betrokkenheid van A. bij terroristische activiteiten.’’