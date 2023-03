Journaliste Marijn de Vries had jarenlang te maken met grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport: ‘Het vrat me leeg, vanbinnen’

Openhartig, zonder namen

Nadat donderdag bekend werd dat er een extra vervolgonderzoek komt naar de tientallen meldingen over grensoverschrijdend gedrag op de sportredactie van de NOS, besloot De Vries in de pen te kruipen. Daarin is ze openhartig, zonder namen te noemen. ‘Stel je voor dat er dan nu ineens een inventarisatie is, waaruit blijkt dat jij niet gek bent. En niet de enige. Dat alles wat je vermoedde gewoon klopt. Hoe zou jij je voelen? Ik weet wel hoe ik me voel. Wat daar gebeurd is, heeft mij geraakt tot in mijn kern. Het heeft mijn carrière beschadigd, maar vooral mij als persoon. Het vrat me leeg, vanbinnen. Stel je voor dat je daar nooit iets over hebt kunnen vertellen. Want zonder het bewijs dat er nu ligt werd je toch niet geloofd.’