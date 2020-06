Journalisten starten Media Meldpunt Racisme & Discriminatie

In de strijd tegen discriminatie en racisme in de media wil een groep journalisten het zogenoemde Media Meldpunt Racisme & Discriminatie oprichten. Ook hebben zij een manifest opgesteld met een aanklacht tegen ‘dezelfde uitsluitende mechanismen die ook in de Nederlandse media aanwezig zijn’. Het manifest is inmiddels door meer dan 300 journalisten en professionals in de media ondertekend.

In het manifest eisen ze een veilige en eerlijke werkvloer zonder racisme en discriminatie. Zo stellen de journalisten dat ze niet willen worden ‘aangenomen alleen vanwege onze kleur of identiteit, want ook dat is stereotyperend en cosmetisch’. Ze willen dat wordt gezien dat ‘onze achtergrond kan bijdragen aan een ander perspectief en kwalitatief betere media’.

Volgens de initiatiefnemers is het bestrijden van institutioneel racisme in de media de verantwoordelijkheid van alle journalistieke mediaorganisaties, niet alleen van individuele journalisten of mediamakers.

Vrees baan te verliezen

Het is voor het eerst dat een groep journalisten van ‘kleur en met een bi-culturele achtergrond’ zoals ze zichzelf omschrijven, zich in Nederland gezamenlijk openlijk uitspreekt. Veel professionals in de media voelen zich volgens de initiatiefnemers niet veilig genoeg om verhalen over discriminatie te delen of vrezen hun baan of opdracht te verliezen, als ze dat wel doen. Vaak wordt racisme en discriminatie op redacties afgedaan als incidenten en wordt er niet gekeken naar de wortels en structuren, stellen ze.