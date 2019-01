Julen, het jongetje dat in een diepe put viel, is telkens in mijn gedachten

Hij zit nog steeds in de put, maar of hij nog leeft, weet niemand. Iedereen hoopt het zo. Maar de uren tikken verder en er heeft al tijden geen geluid geklonken.



,,In het plaatsje Totalán zijn tientallen journalisten, cameraploegen, agenten, brandweerlieden, technici uit binnen- en buitenland, mijnwerkers en hulpverleners. Velen hebben auto’s, tenten en zelfs caravans meegenomen om te kunnen verblijven dichtbij de plaats waar het jongetje is verdwenen’’, zo schreef deze krant gisteren. Een heel mediacircus, 24 uur per dag de draaiende camera’s. Zoveel mensen die met ingehouden adem wachten op nieuws.



Julen, het jongetje dat een paar dagen geleden in een diepe put viel, is telkens in mijn gedachten. Hij, maar vooral ook zijn ouders, die door een hel gaan. Je weet waar je kind ligt, maar je kunt hem niet bereiken. Onder je voetzolen glijdt hij steeds verder bij je vandaan. Je moet wel hoop houden, want zonder hoop is alles verloren. En toch vervliegt er bij het krieken van elke nieuwe dag weer een beetje van die hoop.