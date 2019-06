Juni 2019 waarschijnlijk warmste juni ooit gemeten

Met een hele week hitte in het vooruitzicht is de kans groot dat juni 2019 de warmste junimaand wordt sinds in 1901 in De Bilt met metingen werd begonnen.

Weeronline verwacht voor juni een gemiddelde temperatuur in De Bilt van 18,5 graden. De warmste junimaanden tot nu toe waren die van 2017 en 1976 met 18,0 graden. Weerplaza houdt een slag om de arm. De gemiddelde maandtemperatuur zit nu nog maar op 16,7 graden. ,,De wind draait woensdag langzaam naar het noordwesten, waar blijft de hitte dan? In de Bilt kan het woensdag 36 graden zijn, maar 19 graden’’, zegt Diana Woei van Weerplaza. De hittegolf die eraan komt (vijf dagen boven de 25 graden waarvan drie boven de 30 graden) zo zomaar eens alleen regionaal (in het oosten) kunnen zijn en niet landelijk.

Een hittegolf in juni is niet gebruikelijk, maar het komt voor. In juni 2005 en 2006 en ook in 2015 pufte Nederland ook onder de tropische temperaturen. Het kan overigens nóg vroeger. Bijna 100 jaar geleden, in 1922, was er een landelijke hittegolf in mei.



Tot nu toe telt juni vijf officiële zomerse dagen, tegen vijf normaal in een hele junimaand. Van een officiële zomerse dag is sprake wanneer de maximumtemperatuur in De Bilt 25 graden of hoger is.

De hittegolf begint zondag met temperaturen van 25 tot 31 graden. Maandag wordt het 28 tot 34 graden en dinsdag kan het in het zuidoosten lokaal 37 graden worden. Later in de week zijn er grote verschillen. In het zuidoosten blijft het tropisch. In de kustprovincies wordt het met temperaturen van 22 tot 28 graden een stuk minder warm.